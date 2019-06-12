Andorra-Fransa maç sonucu: 0-4

Üç gün önce Konya'da A Milli Takımımız karşısında sönük bir performans sergileyen 2-0'lık yenilgiden kurtulamayan Fransa, bu kez grupta henüz puanı bulunmayan Andorra'ya konuk oldu.

Horozlar'da Türkiye maçında eleştirilerin odak ismi olan santrfor Oliver Giroud, karşılaşmaya yedek kulübesinde başlarken, Ay-Yıldızlı ekibimize oranla oldukça zayıf bir takım olan Andorra karşısında Fransa farka koştu.

Maçtan 4-0'lık galibiyetle ayrılan Fransa, Türkiye ve İzlanda ile 9'ar puanı paylaşırken, averajla zirveye oturdu.

Fransa'ya galibiyeti getiren golleri Mbappe, Ben Yedder, Thauvin ve Kurt Zouma kaydetti.

Kylian Mbappe, Andorra karşısında attığı golle henüz 20 yaşında kariyerinin 100. golünü attı.