Andorra - Arnavutluk maç sonucu: 0-3

EURO 2020 Elemeleri ilk maçında A Milli Takımımız'a 2-0 mağlup olan Arnavutluk, ikinci maçında Andorra'ya konuk oldu.Panucci'nin görevine son verilmesinin ardından Ervin Bulku ve Sulejman Mema ile Andorra deplasmanına çıkan Arnavutluk, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Konuk ekip Arnavutluk'a galibiyeti getiren golleri 21'de Sadiku, 87'de Balaj ve 90'da Abrashi kaydetti.

Bu sonucun ardından 3 puana ulaşan Arnavutluk, averajla İzlanda'yı solladı ve 3. sıraya yerleşti. İkinci maçından da puansız ayrılan Andorra ise 5. sırada yer aldı.