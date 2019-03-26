Andorra - Arnavutluk maç sonucu: 0-3

EURO 2020 Elemeleri'nde A Milli Takım'ın yer aldığı H grubunda oynanan maçta Arnavutluk, Andorra'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti.

26 Mart 2019, Salı 01:18
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Andorra - Arnavutluk maç sonucu: 0-3

EURO 2020 Elemeleri ilk maçında A Milli Takımımız'a 2-0 mağlup olan Arnavutluk, ikinci maçında Andorra'ya konuk oldu.Panucci'nin görevine son verilmesinin ardından Ervin Bulku ve Sulejman Mema ile Andorra deplasmanına çıkan Arnavutluk, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Konuk ekip Arnavutluk'a galibiyeti getiren golleri 21'de Sadiku, 87'de Balaj ve 90'da Abrashi kaydetti.

Bu sonucun ardından 3 puana ulaşan Arnavutluk, averajla İzlanda'yı solladı ve 3. sıraya yerleşti. İkinci maçından da puansız ayrılan Andorra ise 5. sırada yer aldı.

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