Andone: Karakterimizde pes etmek yok

Galatasaray'ın Rumen golcüsü Florin Andone, Real Madrid maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

23 Ekim 2019, Çarşamba 00:07
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Andone: Karakterimizde pes etmek yok

Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu’ndaki üçüncü maçında karşı karşıya geldiği Real Madrid’e 18. dakikada Toni Kroos’un ayağından gelen golle 1-0 mağlup oldu. Galatasaray, bu sonuçla üçüncü maçında da golle tanışamadı.

Mücadelenin ardından Galatasaray'ın Rumen golcüsü Florin Andone önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Rumen futbolcunun maç sonu açıklamaları:

"Tüm takım arkadaşlarımı tebrik etmek istiyorum, maç sonuna dek koşan ve istekli olan bir takım vardı. Pozisyonlara da girdik ama değerlendiremedik, bu performansla 1 puanı hak ediyorduk ama bu da istediğimiz sonuç değildi, 3 puan hedefliyorduk."

"Biz Galatasarayız. Çok büyük bir camiayız. Karakterimizde pes etmek yok. Son maça kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bugünkü hırsı, tutkuyu gösterirsek son maça kadar her şey devam eder."

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