Andone: Karakterimizde pes etmek yok

Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu’ndaki üçüncü maçında karşı karşıya geldiği Real Madrid’e 18. dakikada Toni Kroos’un ayağından gelen golle 1-0 mağlup oldu. Galatasaray, bu sonuçla üçüncü maçında da golle tanışamadı.

Mücadelenin ardından Galatasaray'ın Rumen golcüsü Florin Andone önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Rumen futbolcunun maç sonu açıklamaları:

"Tüm takım arkadaşlarımı tebrik etmek istiyorum, maç sonuna dek koşan ve istekli olan bir takım vardı. Pozisyonlara da girdik ama değerlendiremedik, bu performansla 1 puanı hak ediyorduk ama bu da istediğimiz sonuç değildi, 3 puan hedefliyorduk."

"Biz Galatasarayız. Çok büyük bir camiayız. Karakterimizde pes etmek yok. Son maça kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bugünkü hırsı, tutkuyu gösterirsek son maça kadar her şey devam eder."