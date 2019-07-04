Andjusic ile Ahmet artık son aşamada

Bordo-Mavililer, İstanbul’a getirdiği Nemanja Andjusic ile prensip anlaşmasına vardı. Trabzonspor, 22 yaşındaki oyuncu için Bosna ekibiyle de yaklaşık 200 bin Euro karşılığında el sıkıştı. Boşnak oyuncunun bugün 3 yıllık resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Werder Bremen’in ikinci takımında forma giyen Ahmet Canbaz transferinin de bittiği öğrenildi. Bordo- Mavililer’in, bugün iki oyuncu için de imza töreni düzenlemesi bekleniyor.