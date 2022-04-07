Suudi Arabistan'da Al-Nassr forması giyen Brezilyalı Anderson Talisca transfere dair önemli açıklamalarda bulundu. Beşiktaş 'ın gündeminde yer alan Brezilyalı yıldız geleceğine dair konuştu.

AHMET NUR ÇEBİ YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sponsorluk anlaşmasının imza törenin Anderson Talisca ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. Ahmet Nur Çebi, yeni sponsorun Talisca veya başka bir transferde kulübe destek olacağını açıklarken Anderson Talisca konusunda ise "Getirene getirme denmez. Taraftar birini istiyorsa, siz de onu getirirseniz, ben yapınca beni göklere çıkarıyorlar, benim yerime siz göklere çıkarsınız. Akıllarına bunu sokuyorsunuz, iyi yapıyorsunuz. Onlar da anlıyorlar. Üstüne iyi bir futbolcu da getirirseniz, bundan daha fazlasını istiyorsanız, bu konu taraftar için çok önemli. Talisca da olabilir, daha iyisi de olabilir." şeklinde yanıt vererek transfere açık kapı bırakmıştı.

GEDSON'UN BEĞENİSİ HEYECAN YARATTI

Beşiktaş'ın Ocak transfer döneminde ezeli rakibi Galatasaray 'ın elinden kaptığı Gedson Fernandes'in sosyal medyada Anderson Talisca ile ilgili bir fotoğrafı beğenmesi Siyah Beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. Gedson Fernandes'in Galatasaray'a attığı golün ardından yaotığı sevinç ile Talisca'nın Galatasaray deplasmanında attığı golün ardından yaptığı sevincin benzerlik göstermesi "Talisca, Beşiktaş'a transfer oluyor" iddialarını güçlendirdi. Taraftarlar sosyal medyada Gedson Fernandes'in beğendiği görseli paylaştı.

ANDERSON TALİSCA'DAN SON DAKİKA TRANSFER AÇIKLAMASI

Son günlerde özellikle Arap basını mali problemler nedeniyle Anderson Talisca'nın Al-Nassr'dan ayrılacağını iddia etti. GOAL, Talisca için Beşiktaş'ın devrede olduğunu iddia etti. Ahmet Nur Çebi'nin de Brezilyalı yıldıza yeşil ışık yakmasının ardından gözler Talisca'ya çevrildi. Brezilyalı yıldız transfere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Anderson Talisca, Al-Nassr kulübünün resmi Snapchat uygulamasından yaptığı açıklamada "İyi akşamlar, Al-Nasr taraftarları ve Talisca hayranları. Hakkımda çıkan haberlerin asılsız olduğunu söylemek istiyorum. Birkaç yıl Al-Nassr ile devam edeceğim ve burada büyük bir tarih yazacağım." ifadelerini kullandı.

Anderson Talisca'nın Haziran 2024'e kadar Al-Nassr ile sözleşmesi bulunuyor. Anderson Talisca'nın Suudi Arabistan ekibinde 8 milyon Euro civarında yıllık kazancının olduğu iddia edilmişti. (Skorer)