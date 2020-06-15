Kariyerini Guangzhou Evergrande'de sürdüren Anderson Talisca'dan son dakika açıklaması. Beşiktaş taraftarının sevgilisi olan, kısa süre forma giymesine rağmen Siyah Beyazlı ekibin unutulmaz oyuncuları arasına giren Talisca'nın ülkesi Brezilya'ya döneceği konuşuluyor. Çin ekibiyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Talisca, Brezilya'da bir TV kanalına konuştu ve gönlünde yatan kulübü açıkladı. Brezilya'ya dönmesi halinde Bahia forması giymek istediğini dile getiren yıldız oyuncu, "Brezilya'ya geri dönecek olursam, kalbimde tek takım var, adresim Bahia olur. Bu kulüp beni ilk kez sahaya çıkaran kulüptü. Ben Bahia'da büyüdüm" dedi.

Bahia Başkanı Vitor Ferraz ise Anderson Talisca'nın transferiyle ilgili, "Talisca çok uzaklarda ama her zaman bir o kadar da yakın. Kulüple harika bir sevgiye ve bağa sahip durumda. Bir gün mutlaka dönecek ama o gün bugün değil" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de 2016-18 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Talisca, 55 Süper Lig karşılaşmasında 27 gol 9 asist üretmişti.







