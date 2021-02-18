Spora olan ilgi her geçen gün artıyor. Özellikle dünya genelinde futbol evrensel bir değer halini almış durumda. Dünyada ve Türkiye genelinde bulunan pek çok takım en iyi futbolcuları transfer etmek için büyük bir uğraş veriyor. Başarılı olan pek çok futbolcu ise Brezilya'dan yetişiyor. Özellikle Süper Lig'de de top koşturan Anderson Souza Conceiçao yani bilinen adı ile Talisca Beşiktaş 'ın da en başarılı futbolcuları arasında yer aldı.

Anderson Talisca kimdir, nereli?

Anderson Souza Conceiçao bilinen ismi ile Talisca 1 Şubat 1994 yılında Brezilya'nın Feira de Santana, Bahia şehrinde dünyaya geldi. 1, 91 metre boyunda olan Talisca ofansif orta saha'da top koşturdu. Bir dönem Beşiktaş futbol kulübünde de oynayan Talisca Guangzhou Evergrande takımında forma giydi. Futbol tutkusu çok küçük yaşlarda ortaya çıkan Talisca 2007 yılında Vasco de Gama takımında futbola başladı. 2009 Yılına kadar bu takımda top koşturan Talisca 2009 ve 2013 yılları arasında Bahia takımında alt yapı kariyerini tamamladı.

Anderson Talisca kaç yaşında?

Brezilyalı başarılı futbolcu Talisca 1 Şubat 1994 yılında dünyaya geldi. 26 Yaşındaki başarılı futbolcu 2009 ve 2013 yılları arasında Bahia alt yapısında forma giydikten sonra 2013- 2014 sezonunda Bahia ile profesyonel olarak sözleşme imzaladı. Bu sezonda 30 maça çıkan Talisca toplam 4 gol fırsatı buldu. Özellikleri ile birlikte Rivaldo'ya benzetilen genç yetenek çok yönlü tekniği ve oyun zekası ile çoğu kişinin dikkatini çekti.

Modern futbolun gerektirdiği atakları yapan Talisca mesafe tanımadan şutlar atmaya başladı. Talisca sezon sonunda 2014- 2015 yılında SL Benfica takımına 4 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer oldu. Bu ise bir Bahia'lı futbolcuya ödenen en yüksek bonservis bedeli olarak tarihe geçti. Talisca'yı yakından takip ettiğini söyleyen Jose Morinho genç yetenek hakkında övgü dolu sözler söyledi.

Brezilyalı ünlü futbolcu Talisca 2016- 2017 sezonunda 22 Ağustos 2016 tarihinde Beşiktaş ile transfer görüşmelerine başladı. Kıvrak hareketleri ve uzun çalımları ile ön plana çıkan başarılı futbolcu orta sahada görev alması için Beşiktaş'a transferi düşünüldü. Çok yönlü yapısı ile bilinen Talisca 23 Ağustos 2016 yılında sağlık kontrolünden geçirilerek Vodafone Arena ve Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde gün geçirdi.

Beşiktaş'a hangi takımdan geldi?

Başarılı futbolcu Talisca Benfica kulübünden Beşiktaş'a geldi. Çok iyi karşılandığını ve güzel bir gün geçirdiğini söyleyen başarılı futbolcu Şenol Güneş ile de bir araya geldi. Benfica Kulübü ile Beşiktaş arasında yapılan anlaşmaya göre Talisca 1+1 yıllığına 2 milyon Euro karşılığında Beşiktaş'a kiralandı.

2021'de hangi takımda oynuyor?

Belli bir dönem Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta da top koşturan Talisca Beşiktaş'ta çıktığı 55 maçta 27 gol kaydetti. 2018 yılında ise Guangzhou takımına kiralandı. 2019 yılında Guangzhou takımı ile sözleşme imzalayan Talisca günümüzde ve 2021 yılında da Guangzhou Evergrande takımında forma giyecek.

Anderson Talisca'nın maaşı ne kadar?

Çin Ligi takımlarından Guangzhou Evergrande takımına transfer olan Talisca 8 milyon Euro yıllık ücret ile anlaştı. Aldığı primler ile birlikte Talisca'nın bonservis bedelinin 20 milyon Euro'yu bulduğu belirtildi. Bu transfer ücreti ile birlikte Talisca en yüksek bonservis bedelini alan futbolcular arasına da girmiş oldu.

Talisca Milli Takım Kariyeri

UEFA'da Beşiktaş için top koşturan Talisca 11 Kasım 2014 yılında Brezilya milli takımı ile Türkiye ve Avusturya'ya karşı uluslararası maçlara çıktı. Talisca Brezilya milli takımına Lucas Moura yerine Dunga tarafından çağrılmış oldu. Talisca Brezilya milli takımında da başarılı sonuçlar elde ederek adından da söz ettirdi.

Talisca'nın Futbol Geçmişi

Futbola 2007 yılında Vasco de Gama futbol takımı ile adım atan Talisca yaklaşık 7 yıl alt yapıda top koşturdu. 2013 Yılında Bahia takımı ile profesyonel kariyeri için sözleşme imzalayan Bahia başarılı futbolu ile dünya futbol sektöründe dikkat çekmeye başladı. 2016 ve 2018 yılları arasında Beşiktaş'a kiralanan Talisca bu dönemde çıktığı 55 maçta 27 gol kaydetti.

Beşiktaşlı taraftarlarının da çok sevdiği başarılı futbolcu günümüzde Çin futbol takımı olan Guangzhou Evergrande takımında forma giyiyor. Talisca profesyonel futbol kariyeri boyunca çıktığı 191 maçta toplam 76 gol kaydetti. Başarılı futbolcu 2013 ve 2014 yıllarında Brezilya milli takımında forma şansı buldu.