Anderson Talisca Beşiktaş taraftarından istediğini aldı!

Brezilyalı futbolcu, son birkaç güne damgasını vurdu. Instagram hesabından Beşiktaş’la ilgili olarak paylaşımlarda bulunan ve bu sayede 850 bin seviyesinde olan takipçi sayısını 1 milyona çıkaran Talisca, Siyah-Beyazlılar’ın desteğiyle sosyal medyada istediği sayıya ulaştı.