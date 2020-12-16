Anderson Talisca Beşiktaş taraftarından istediğini aldı!
Siyah-Beyazlı formayla 2016-18 yılları arasında kiralık olarak forma giyen Anderson Talisca, ardından kulübü Benfica’dan 20 milyon Euro karşılığında Çin ekibi Guangzhou Evergrande’a transfer olmuştu.
Brezilyalı futbolcu, son birkaç güne damgasını vurdu. Instagram hesabından Beşiktaş’la ilgili olarak paylaşımlarda bulunan ve bu sayede 850 bin seviyesinde olan takipçi sayısını 1 milyona çıkaran Talisca, Siyah-Beyazlılar’ın desteğiyle sosyal medyada istediği sayıya ulaştı.