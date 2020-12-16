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Anderson Talisca Beşiktaş taraftarından istediğini aldı!

Siyah-Beyazlı formayla 2016-18 yılları arasında kiralık olarak forma giyen Anderson Talisca, ardından kulübü Benfica’dan 20 milyon Euro karşılığında Çin ekibi Guangzhou Evergrande’a transfer olmuştu.

16 Aralık 2020, Çarşamba 06:58 Son Güncelleme:
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Anderson Talisca Beşiktaş taraftarından istediğini aldı!

Brezilyalı futbolcu, son birkaç güne damgasını vurdu. Instagram hesabından Beşiktaş’la ilgili olarak paylaşımlarda bulunan ve bu sayede 850 bin seviyesinde olan takipçi sayısını 1 milyona çıkaran Talisca, Siyah-Beyazlılar’ın desteğiyle sosyal medyada istediği sayıya ulaştı.

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