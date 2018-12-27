Galatasaray'da Anderson Esiti sesleri. Sarı-Kırmızılı takımın Belçika'nın Gent takımında forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu ile ilgilendiği iddia ediliyor. Peki, Anderson Esiti kimdir? Kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

Anderson Esiti kimdir?

24 Mayıs 1994 Nijeryo doğumlu olan 1.89 boyundaki önlibero Portekiz 2. Lig ekibi Leixoes'de profesyonel olarak forma giymeye başladı. 1 sezon sonra Estoril'e transfer olan Esiti 2 sezon boyunca burada forma giydi.

1.5 milyon Euro'ya Gent'e gitti!

2 sezon boyunca Estoril formasıyla 54 maça çıkan Anderson Esiti 1.5 milyon Euro karşılığında Belçika'nın Gent takımına transfer oldu.

Uzun boyu ve başarılı pas dağıtma özelliğiyle bilinen ve asıl mevkisi ön libero olan Esiti'nin lakabı ise "The Rock" yani kaya. Bu sezon çıktığı 16 maçın 10'una ilk 11'de başlayan Esiti'nin sözleşmesi 2020 haziran ayına kadar. Gent'in 24 yaşındaki oyuncu için 2-2,5 milyon euro civarında bir bonservis talep etmesi bekleniyor.