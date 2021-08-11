Anders Trondsen: Bizim için kolay bir maç olmayacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Norveç’in Molde takımına konuk olacak Trabzonspor ’da Anders Trondsen, kendileri için kolay bir maç olmayacağını vurguladı. Trondsen, çok iyi tanıdığı Molde takımında 6-7 arkadaşının forma giyindiğini dile getirdi.

Molde’nin iyi bir oyuncusunun iki gün önce başka takıma transfer olduğunu aktaran Trondsen, "Dolayısıyla bizim için de kolay bir maç olmayacak çünkü ellerinde gerçekten çok iyi bir takım var. Çok iyi oyunculara sahip bir takım Molde." dedi.

Trondsen, saha zemininin kendileri için farklı olduğunu da dile getirerek, "Buraya alışık olduğum için umuyorum takım arkadaşlarıma faydalı olacağım ve iyi bir maç çıkaracağız." değerlendirmesinde bulundu.





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