Belçika basınından Voetbal 24'e göre Anderlecht, geçtiğimiz yaz aylarında Vedat Muriç'i Rizespor'dan transfer etmek için yoğun girişimlerde bulundu. Takımda hem oyuncu hem de oyuncu antrenörü olarak görev yapan Vincent Kompany ise oyuncunun transferine onay vermedi. Kemar Roofe ile Muriç arasında kalan Anderlecht'te Kompany, tercihini Roofe'den yana kullandı.

Haberde; Roofe beklenen performans düzeyine ulaşamazken Vedat Muriç, yakın gelecekte 20 milyon Euro'ya Tottenham'a transfer olacak bir oyuncu haline geldi ifadeleri kullandı.

Olası transferin gerçekleşmemesinde tek sebep olarak Kompany gösterilirken hatasının pahalıya patladığı belirtildi.