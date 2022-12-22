Ünlü etçi Nusret Gökçe'nin 2022 Katar Dünya Kupası' finali sonrası saha içerisindeki tavırları dünya basınına manşet olmuştu. Nusret'in özellikle Messi'yle fotoğraf çektirme talebi karşısında Arjantinli futbolcunun umursamaz tavırları sosyal medyanın diline düşmüştü.

MESSI'NİN PEŞİNE TAKILDI

Kupa töreninin ardından Türk Şef Nusret Gökçe de sahaya inerek, Arjantinli oyuncuların sevincine ortak olmaya çalışmıştı. Kupayı eline alarak, Angel Di Maria ile fotoğraf çekilen Nusret, ardından Lionel Messi'ye yönelmişti.

Yayınlanan görüntülerde, Arjantinli süperstarın Nusret'ten kaçma çalıştığı görüldü.

TARAFTARLARDAN TEPKİ

Sosyal medyada görüntüleri izleyen futbolseverler, Nusret Gökçe'ye büyük tepki gösterirken; "Messi, Salt Bea'ye iki kez 'Hayır' dedi. Adam onu tekrar kovaladı ve yakalad

HERRERA'DAN GÜLDÜREN PAYLAŞIM

Atletico Madrid forması giyen eski PSG'li futbolcu Ander Herrera'dan güldüren bir paylaşım geldi. Eski PSG'li futbolcu Instagram hesabından Messi'nin Dünya Kupası ile yatakta uyurken çektiği fotoğrafa Nusret'in photoshoplu halini paylaştı. İspanyol futbolcu paylaşımına "JAAAHAHAHAHAHA" şeklinde kahkaha ifadeleri de ekledi.

Ander Herrera instagram hesabından paylaştığı fotoğraf