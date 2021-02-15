TFF 1. Lig’in 21. haftasında Bursaspor ile 0-0 berabere kalan Tuzlaspor’un teknik sorumlusu Andaç Gürkan Kocabıyık, oyuncularının sahada gol dışında her şeyi yaptığını ve hakem hatalarından kaynaklı canlarının yandığını söyledi. Kocabıyık, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün zor bir deplasmana çıktıklarını dile getirdi.

Maçın ilk yarım saatinde tamamen kontrolün kendilerinde olduğunu vurgulayan Kocabıyık, şöyle konuştu:

"İkinci yarıda oyunu tamamen domine eden, baskı kuran bizdik. Çok fazla pozisyona girdik. Oyuncularımız sahada gol dışında her şeyi yaptılar. Bazı sıkıntılar yaşadık. 2-3 haftadır hakemlerle ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Bunun altını çizmek istiyorum. Galip bitirseydik play-off hattında yer alacaktık. Maçları yöneten hakemlerimiz daha dikkatli olmalı. Bir emek harcanıyor, bu emeğin karşılığı bir düdükle heba oluyor. Arka arkaya bu tip hatalara rast geldiğimizde canımız yanıyor. Umarım bu açıklamayı ilgili merciler dikkate alır."