Ancelotti, Zidane’ı geride bıraktı

Deneyim teknik adam İspanya devi ile ilk dönemi olan Haziran 2013-Mayıs 2015 tarihleri arasında 74 lig maçına çıkma başarısı gösterdi. İtalyan hoca, Real Madid’deki ikinci döneminde 24 lig maçını geride bırakırken, 62 yaşındaki tecrübeli teknik adam 100 maçta 73 galibiyet, 14 beraberlik, 13 mağlubiyet aldı. Sadece Jose Mourinho’nun gerisinde kalan Carlo Ancelotti, ilk 100 maçında en fazla galibiyet alan ikinci teknik direktör oldu. Mourinho, Real Madrid’deki ilk 100 maçında 76 galibiyet almıştı.

İlk 100 lig maçında Mourinho 241 puanla ilk sırada yer alırken ikinci Ancelotti 233 puan, üçüncü Zinedine Zidane ise 231 puan toplamıştı.