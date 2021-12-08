Ancelotti: Topa sahip olarak değil gol atarak kazanırsınız

Şampiyonlar Ligi D Grubu son maçında Inter karşısında 2-0 galip gelen Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Daha az topa sahip olunan bir oyun oynattığı için eleştirilen Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Inter maçı sonrasındaki basın toplantısında kendisi için yapılan eleştirilere yanıt verdi.

‘Inter ilk yarıda daha çok topu kontrol etti, özellikle öne geçtikten sonra görece daha az risk aldık ve sıradışı bir şey yapmamıza gerek kalmadı. İnsanlar Real Madrid’in topa sahip olarak oynamasını istiyor ancak topa sahip olarak değil gol atarak kazanırsınız.’

Simone Inzaghi’nin Inter’ine karşı düşünceleri sorulan Ancelotti ise şu şekilde cevap verdi: ‘Inter’in güçlü ve kontrol edilmesi zor bir oyunu var. İyi hücum ediyorlar ve topu iyi kontrol ediyorlar. Bu yüzden onlara yüksek bir pres uygulamadık. Böylece daha az risk alarak onları daha iyi savunduk’

Inter galibiyeti ile puanını 15’e çıkaran Real Madrid Şampiyonlar Ligi grubunu zirvede tamamladı.