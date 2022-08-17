Anastasios Bakasetas: Turu geçeceğimizden eminim

Trabzonspor , UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında konuk olduğu Kopenhag'a 2-1 mağlup oldu. Bordo-Mavili ekipte takımının tek golünü kaydeden Anastasios Bakasetas maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kritik bir gol bulduklarını belirten yıldız futbolcu, "Çok kritik anlarda iki gol yedik. İkinci golden sonra iyi bir reaksiyon gösterdiğimizi düşünüyorum. Bundan sonra kendi oyunumuzu oynadığımızı ve kritik bir gol bulduğumuzu düşünüyorum." dedi.

"Hedefimiz her zaman kazanmak"

Kendi performansı hakkında ise Yunan futbolcu, "Robot değilim. Her seferinde aynı performansı gösteremiyor olabilirim ama ne zaman oynarsam oynayayım takımıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Hedefimiz her zaman kazanmak ama bazen istediğimizi ortaya koyamayabiliyoruz." sözlerini dile getirdi.

"Ben bu takıma sonuna kadar inanıyorum"

Grup aşamasına kalacaklarına olan inancını da dile getiren Bakasetas, "Büyük takımlarda bir sürü lideriniz olur. Bizim takımımızda bu tür birçok futbolcu var. Bu en önemli şeylerden biri. Ben bu takıma sonuna kadar inanıyorum. Önümüzdeki hafta grup aşamasına kalmayı başaracağız. Bütün kalbimizle oynarsak turu geçeceğimizden eminim. Bu takımla birlikte birçok şey başardık." açıklamasını yaptı.

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