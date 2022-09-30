Anastasios Bakasetas: Trabzonspor beni çok değiştirdi

Fırtına’nın yıldızı Anastasios Bakasetas, ülke basınına açıklamalarda bulundu. Yunanistan Milli Takımı’nda kaptan olmasının kendisi için önemine dikkat çeken başarılı futbolcu, “Mental anlamda kaptanlıkla birlikte ‘tamamlanmış’ hissettim. Kariyerimin en büyük adımıydı. Ancak hâlâ takım için faydalı bir oyuncu olduğumu göstermek adına uğraşıyorum. Ülkenizi temsil ederken daha farklı düşünmek durumundasınız” diye konuştu. Milli takımdaki üst düzey performansını yorumlayan Bakasetas, “Futbol bir takım oyunu ve bir futbolcu tek başına fark yaratamaz. Takım bana yardımcı olmasa bu performansı gösteremezdim” dedi.

‘Başta kanat oyuncusuydum’

Trabzonspor ’la ilgili konuşan yıldız 10 numara, “Yunanistan’da oynarken de komple bir oyuncu olmaya çalıştım. Başta kanat oyuncusu olarak görülüyordum. Ancak çizgide oynadığımda tam performansını sergileyemiyordum. Trabzonspor’a transfer olduktan sonra tam anlamıyla komple bir oyuncu oldum. Buraya geldiğimden beri düşünce tarzım çok değişti” ifadelerini kullandı.

‘Eşleşirsek çok özel olur’

Bakasetas şöyle devam etti: “Trabzonspor’da sorumluluk almak, benim oyun karakterim açısından önemli. Çünkü takımın arkamda olduğunu bilmek bana özgüven sağlıyor”Uluslar Ligi’nde Yunanistan ile Türkiye’nin eşleşebileceğinin hatırlatılması üzerine ise “Bunu düşünmek istemiyorum. Ancak gerçekleşirse çok özel olur, özellikle benim için. Takım arkadaşlarıma karşı oynamak enteresan olur”