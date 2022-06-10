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Anastasios Bakasetas şov! Yunanistan-Güney Kıbrıs maç sonucu: 3-0

UEFA Uluslar C Ligi 4. Grup'ta Yunanistan, konuk ettiği Güney Kıbrıs'ı 3-0 mağlup etti ve 3'te 3 yaptı. Trabzonspor'un yıldızı Anastasios Bakasetas, attığı 1 gol ve yaptığı 1 asistle maça damga vuran isim oldu.

10 Haziran 2022, Cuma 00:21 Son Güncelleme:
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Anastasios Bakasetas şov! Yunanistan-Güney Kıbrıs maç sonucu: 3-0

UEFA Uluslar C Ligi 4. Grup 3. hafta maçında Yunanistan, Güney Kıbrıs'ı ağırladı. Kuzey İrlanda ve Kosova galibiyetleriyle başlangıç yapan Gustavo Poyet'in öğrencileri, rakibi karşısında rahat bir 90 dakika çıkardı, sahadan 3-0 galip ayrılarak 9 puanla liderliğini sürdürdü. Güney Kıbrıs ise 1 puanla son sırada kaldı.

Yunanistan'a galibiyeti getiren goller; 8. dakikada Anastasios Bakasetas, 20. dakikada Vangelis Pavlidis ve 48. dakikada Dimitris Limnios'tan geldi. 1 gol, 1 asistle maça damga vuran Trabzonspor 'un yıldızı Bakasetas, Uluslar Ligi'ndeki çıkışını sürdürdü.

Uluslar Ligi'nde çıktığı 3 maçta 3 gol, 1 asistle oynayan Bakasetas, takımının 9 puanla liderlik koltuğunda oturmasında başrol oynadı.

3 maçta 3 gol, 1 asistle skor katkısı veren 28 yaşındaki orta sahanın bu performansı sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Trabzonsporlu futbolseverler, trend topic listesine giren yıldız oyuncu ile ilgili övgü dolu tweetler attı.


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(ÖZET) Kosova - Kuzey İrlanda maç sonucu: 3-2


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