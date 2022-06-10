UEFA Uluslar C Ligi 4. Grup 3. hafta maçında Yunanistan, Güney Kıbrıs'ı ağırladı. Kuzey İrlanda ve Kosova galibiyetleriyle başlangıç yapan Gustavo Poyet'in öğrencileri, rakibi karşısında rahat bir 90 dakika çıkardı, sahadan 3-0 galip ayrılarak 9 puanla liderliğini sürdürdü. Güney Kıbrıs ise 1 puanla son sırada kaldı.

Yunanistan'a galibiyeti getiren goller; 8. dakikada Anastasios Bakasetas, 20. dakikada Vangelis Pavlidis ve 48. dakikada Dimitris Limnios'tan geldi. 1 gol, 1 asistle maça damga vuran Trabzonspor 'un yıldızı Bakasetas, Uluslar Ligi'ndeki çıkışını sürdürdü.

Uluslar Ligi'nde çıktığı 3 maçta 3 gol, 1 asistle oynayan Bakasetas, takımının 9 puanla liderlik koltuğunda oturmasında başrol oynadı.

3 maçta 3 gol, 1 asistle skor katkısı veren 28 yaşındaki orta sahanın bu performansı sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Trabzonsporlu futbolseverler, trend topic listesine giren yıldız oyuncu ile ilgili övgü dolu tweetler attı.







