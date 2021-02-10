Anastasios Bakasetas süper ligde 2 seneden beridir forma giyen bir futbolcudur. Süper lige bonservisi ile birlikte gelen Anastasios Bakasetas Anadolu kulüplerinde forma giymektedir. Anastasios Bakasetas için şuana kadar 4 milyon Euro bonservis bedeli ödenmiştir. Süper ligde ki hızlı oyunculardan biri olan Anastasios Bakasetas forvet ve forvet arkasında da forma giyebilmektedir. Anastasios Bakasetas sol ayaklı bir futbolcudur. Yan mevki olarak zaman zaman maçlarda sağ kanat ve sol kanatta da oynayabilmektedir.

Anastasios Bakasetas 1.81 metre boyundadır. Süper Lig'de ki etkili performans sergileyen oyunculardan olan Anastasios Bakasetas şuan ki bonservis değeri ise 5 Milyon Euro’dur. Anastasios Bakasetas aynı zamanda kendi ülkesinde de milli takımın vazgeçilmez 11 oyuncularından bir tanesidir. Anastasios Bakasetas 2020/2021 sezonunun devre arasında Trabzonspor'a transfer olmuştur. Anastasios Bakasetas sol ayaklı bir futbolcudur. Türkiye kupası ve Avrupa ligi elemelerinde de boy göstermiştir.

Anastasios Bakasetas kimdir, nereli?

Anastasios Bakasetas Yunanistan’ın Korinth şehrinde dünyaya gelmiştir. Yunan asıllı bir futbolcudur.

Anastasios Bakasetas kaç yaşında?

Anastasios Bakasetas 1993 doğumlu olup 28 yaşında bir futbolcudur.

Türkiye’ye hangi takımdan geldi?

Türkiye’ye Yunanistan ligi ekiplerinden olan AEK Atina’dan gelmiştir.

Anastasios Bakasetas'ın maaşı ne kadar?

Trabzonspor, 2020/2021 sezonu devre arası transfer döneminde Bakasetas'ı Alanyaspor'dan 3 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Sezon sonuna kadar 600 bin euro kazanacak olan Yunan yıldız, diğer 3 sezonda yıllık 1.250 bin euro gelir elde edecek.

Anastasios Bakasetas’ın hayatı

Anastasios Bakasetas Yunanistan’ın Korinth şehrinde doğan bir Yunanlı aileden gelmektedir. Anastasios Bakasetas ilk kez de futbola bu şehirde başlamıştır. Asteras Tripolis takımının altyapısı ile başlayan Anastasios Bakasetas bu takımın u20 takımında forma giymiştir. Anastasios Bakasetas 2010 yılından 2011 yılına kadar forma giymiştir. 2011 yılında ise Thrasyvoulos takımına kiralık olarak gönderilmiştir. Bu takımda bedelsiz bir şekilde kiralık forma giyen Yunan futbolcu yalnızca 6 ay forma giymiştir.

Anastasios Bakasetas 6 ayın sonunda Astreas Tripolis’e geri dönmüştür. 3 sene bu takımda forma giydikten sonra Aris Selanik adlı kulübe tekrardan kiralık olarak gönderilmiştir. Burada da yine 6 ay forma giyen Anastasios Bakasetas sözleşmesi 2015 yılı itibari ile sona ermiştir. Sözleşmesi sona erdikten sonra Panionios kulübüne bedelsiz bir şekilde transfer olan Anastasios Bakasetas 2016 yılında 300 bin Euro karşılığında AEK Atina takımına transfer olmuştur. AEK Atina takımında etkili bir performans göstermiştir. Başta Türk takımları olmak üzere Avrupa’nın diğer liglerinde yer alan takımların ilgi duyduğu futbolculardan bir tanesi olmuştur.

Anastasios Bakasetas 2019 yılında AEK Atina takımından Alanyaspor ile anlaşmıştır. Alanyaspor ile 700 bin Euro karşılığında anlaşan Anastasios Bakasetas böylece Yunanistan liginden ilk kez başka bir lige transfer olmuş ve orada oynama fırsatı bulmuştur. Anastasios Bakasetas’ın süper lig macerası Alanyaspor ile ilk kez başlamış oldu. Alanyaspor ile 3 yıllık bir sözleşme imzalayan Yunan futbolcu 2022 yılına kadar sözleşmesi bu takımda devam etmekteydi, 2020/2021 sezonunun devre arasında Trabzonspor'a transfer oldu. Süper ligde pek çok maça çıkan Anastasios Bakasetas, en istikrarlı futbolculardan biri haline gelmeyi başarmıştır.

Anastasios Bakasetas’ın Milli Takım kariyeri

Anastasios Bakasetas kendi ülkesinde de milli takım kariyerine devam etmektedir. 2011 yılında Yunanistan U19 takımına çağrılan Anastasios Bakasetas burada 2012 yılına kadar tam 1 sene forma giyme şansı bulmuştur. 19 maçta forma giyme şansı bulan Anastasios Bakasetas 4 gol atmıştır. Anastasios Bakasetas 2013 yılında ise Yunanistan U20 takımına çağrılmıştır. Burada Fifa 20 yaş altı dünya kupasında forma giyme şansı bulan Anastasios Bakasetas 4 maçta oynamıştır. 2012 – 2014 yılları arasında da Yunanistan U21 milli takımı forması giymiştir. Potansiyeli açık genç futbolcular arasında gösterilmiştir.

Anastasios Bakasetas ilk kez Yunanistan a milli takım formasını da 2016 yılında giymiştir. 2016 yılında Yunanistan a milli takımı ile birlikte karşılaşmaya çıkarak ülkesini Avrupa şampiyonası elemelerinde de temsil etmiştir. Anastasios Bakasetas şuana kadar 27 kez milli formayı giymiştir. Yunanistan a milli takımında ise şuana kadar golü bulunmamaktadır. Milli takım alt liglerini de hesaba katınca 54 maçta forma giyen Anastasios Bakasetas 4 gol atmayı başarmıştır. Yunanistan milli takımının istikrarlı futbolcuları arasındadır.