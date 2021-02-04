Trabzonspor, baştan sona üstün oynadığı maçta Denizlispor'u 61. dakikada Bakasetas'ın attığı golle 1-0 yendi ve çok kritik bir 3 puan alarak 39 puanla 4. sıraya yükseldi. Takımına galibiyeti getiren Yunan yıldız, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Çok önemli bir maçtan galip ayrıldıklarını vurgulayan Bakasetas, "Kazanıp, dördüncü sıraya yerleşmek istiyorduk. Bugün mutlaka 3 puan almamız gerektiğini konuşmuştuk. İlk golümü attığım için mutluyum. Her şeyden önce kazanmak önemliydi ve bunu başardık." diye konuştu.







