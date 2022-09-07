Anastasios Bakasetas: Çok önemli bir maç oynayacağımızı biliyoruz

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında yarın Macaristan'ın Ferencvaros takımı ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor 'da yıldız futbolcu Anastasios Bakasetas düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Zor bir maç beklediğini belirten Yunan futbolcu, "Yarın çok zor bir maç olacağının farkındayız. Tarihte başarıları olan bir takımla oynayacağımızın farkındayız. Biz yarın deplasmanda oynayacağız ancak rakibimiz ev sahibi olmanın avantajını kullanacaktır." dedi.

"Çok önemli bir maç"

Maçın öneminden de bahseden Bakasetas,, "Bu tür maçlar her zaman özel maçlardır. Avrupa Ligi gibi bir sahnede her futbolcu için çok önemli. Özellikle Türk futbolunu düşündüğümüzde son yıllarda Avrupa'da takımların kazanamadığı puanlar düşünüldüğünde çok önemli bir maç oynayacağımızı biliyoruz. Trabzon'da rakibimizi hakkında ne yapmamız gerektiğini çalıştık. İki takım adında da zor bir maç olacak ama harika bir atmosferin bizi beklediğini söyleyebilirim" sözlerini dile getirdi.



