Anastasios Bakasetas bombası: Yunan yıldıza talip var

2019 yılında Yunanistan ekibi AEK Atina'dan Alanyaspor'a transfer edilen Anastasios Bakasetas gösterdiği performansla Süper Lig devlerinin radarına girmişti. Trabzonspor , 2020/2021 sezonunun devre arasında 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek Yunan oyuncuyu kadrosuna katmıştı.





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Akdeniz ekibinin formasını tüm kulvarlarda 65 kez giyen Bakasetas, 21 kez gol atmayı başarırken, 12 kez de asist yaptı.

TRABZONSPOR'UN EN ÖNEMLİ İSMİ OLDU

Performansını bordo-mavililerde de devam ettiren 29 yaşındaki oyuncu Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın vazgeçilmez isimlerinden biri durumuna geldi. Geçtiğimiz sezon Trabzonspor, Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlarken, yıldız oyuncu attığı sekiz gol ve dört asistle 12 gole direkt etki etmişti.

Bakasetas, Türkiye Kupası'nda ise beş maçta bir gol ve bir asistlik performans sergilemişti.

KÖTÜ GİDEN TAKIMIN YİNE EN İYİSİ

Anastasio Bakasetas bu sezon da takımın en iyi isimleri arasında yer alıyor. 18. hafta sonunda lider Galatasaray 'ın 10 puan gerisinde kalan bordo-mavililerde Bakasetas, Süper Lig'de sahaya çıktığı 15 maçta dört kez gol gol sevinci yaşarken, dört kez de asist yaptı.

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Yunan orta saha oyuncusu, bu sezon tüm kulvarlarda sahaya çıktığı 25 maçta dokuz gol atarken, dokuz da asist yaptı. Bakasetas, Yunanistan Milli Takımı'nın formasını ise 53 kez giyerken 10 kez de gol attı.

İSPANYOL DEVİNİN RADARINDA

Relevo'nun iddiasına göre, Florian Grillitsch'i transfer etmek isteyen İspanyol ekibi Valencia, Anastasios Bakasetas'ı listesine aldı.

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Boşta olan Avusturyalı oyuncu Grillitsch'in, Ajax ile sözlşme imzalamasının ardından İspanyol ekibi B planını devreye soktu. Bakasetas için satın alma opsiyonlu kiralamayı da seçenekler arasında bulunduran Valencia, Yunan oyuncunun diğer isimlere göre daha az maliyetli olacağını düşünüyor.

Teknik direktörlüğünü Gennaro Gattuso'nun yaptığı Valencia, 16 haftada topladığı 19 puanla 11. sırada yer alıyor.

Anastasios Bakasetas: 'Kazanmak İçin Yaşıyorum!'