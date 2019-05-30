Anastasiadis: Türkiye bizden daha hazır ve diriydi

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri öncesi Yunanistan ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Millilerimiz oldukça rahat bir oyun ortaya koydu ve ilk yarıda buludğu gollerle mücadedelen 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Mücadelenin ardından Yunanistan Milli Takım teknik direktörü Angelos Anastasiadis önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Yunan hocanın maç sonu açıklamaları:

"Ben Türkiye'ye, taraftarlarına, futbolcularına ve federasyonuna böylesine bir dostluk maçı için teşekkür ediyorum."

"Güzel bir test oldu bugün. İki takım da gücünü test etti. Türkiye bizden daha hazır ve diriydi. Biz uzun yoldan geldik, bir haftadır kamptaydık, bu bizi biraz yordu. Ben düzeleceğimize inanıyorum ve Türkiye'nin de hedeflerine ulaşmasını diliyorum."

"Türkiye'ye misafirperverliği için teşekkür ediyorum ve inanıyorum ki biz de gelecekte Türkiye'yi aynı şekilde ağırlama fırsatı bulacağız."