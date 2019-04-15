Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2018-2019 sezonu faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm Final Müsabakaları, Atatürk Spor Kompleksi Süreyya Ayhan Atletizm Pisti'nde 18 ilden 300 sporcunun mücadelesine sahne oldu.

Süreyya Ayhan Atletizm Pisti'nde düzenlenen açılış töreninin ardından başlayan ve 2 gün boyunca devam eden yarışmalarda sporcular ilk gün gülle atma, 60 metre, yüksek atlama, 80 metre, cirit atma, üç adım atlama, 1500 metre ve 200 metre kategorilerinde yarıştı. Çekişmeli geçen yarışların ikinci gününde ise sporcular 80 metre engelli, gülle atma, 100 metre engelli, yüksek atlama, uzun atlama, 80 metre, cirit atma, 800 metre, 5x80 kız ve erkekler bayrak yarışı kategorilerinde birincilik mücadelesi verdi.

Kızlar ve erkekler kategorilerinde yarı final mücadelesi veren sporcuların heyecanına antrenörleri de ortak olurken, Karamanlı sporseverler ise müsabakalar boyunca sporcuları tezahüratları ile yalnız bırakmadı.

Yarışmalar sonunda final biletini alan takımlar erkeklerde Adana, Aksaray, Mersin, kızlarda ise Mersin, Ankara ve Çankırı takımları oldu.

Dereceye giren takımlara ve sporculara başarı belgeleri ve madalyaları düzenlenen ödül töreni ile takdim edildi.

Karaman olarak önemli spor müsabakalarına ev sahipliği yapmaya devam ettiklerini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, "18 ilden 300 sporcunun mücadele ettiği Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm Yarı Final Müsabakaları'na en iyi şekilde ev sahipliği yaptığımız için mutluyuz. Karamanlı sporseverler de 2 gün boyunca devam eden müsabakalara yoğun ilgi göstererek sporcuları yalnız bırakmadılar. Yarı final müsabakaları sonunda dereceye giren takımlarımıza final müsabakalarında başarılar diliyorum" dedi.