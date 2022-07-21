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Anal apse gecikmeden tedavi edilmelidir!

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Onur Bayraktar, anal apsenin nedenleri, tanı ve tedavisi hakkında merak edilenleri tüm ayrıntılarıyla sizler için anlattı.

21 Temmuz 2022, Perşembe 09:29 Son Güncelleme:
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Anal apse gecikmeden tedavi edilmelidir!

Makat bölgesi ve çevresinde iltihap toplanması sonucu gelişen şişliğe anal apse adı verilir. Makat etrafında şiddetli ağrı ve eşlik eden ateş veya halsizlik durumunda anal apseden şüphelenilmelidir.

Anal apse neden olur?

Anal apse, anal bölgedeki salgın yapan bezlerin tıkanması ile bağışıklık sistemini zayıflatan hastalıklar ve ilaçlar, Crohn gibi inflamatuvar bağırsak hastalıkları neticesinde gelişebilir.

Tanısı nasıl konulur?

Fizik muayenede makat etrafında kızarık ve ağrılı bir şişlik şeklinde saptanır.

Daha derin bir apse ise parmakla makattan (rektal) yapılan muayenede içeride hassas, bir kitle olarak hissedilir. Tanıyı doğrulamak ve apsenin yayılımını değerlendirmek için manyetik rezonans (MR) görüntüleme veya pelvis ultrasonu gibi görüntüleme çalışmaları kullanılabilir.

Tedavisi nedir?

Anal apselerin ile tedavisi cerrahi olarak boşaltılmasıdır. Tedaviye antibiyotikler de eklenir. Apseye eşlik eden ek bir patoloji (fistül vb.) var ise aynı seansta ona da müdahale edilir.

Boşaltılmamış bir anal apse, komşu dokulara yayılmaya devam ederek ciddi gangrenler oluşturabilir veya sepsis denilen hayatı tehdit edebilen sistemik enfeksiyona doğru ilerleyebilir.

Makat bölgesi hastalıklarında, bölgenin muayenesi ile ilgili ön yargı ve çekinceler nedeni ile tanıda gecikme sık yaşanır. Ancak vücudun diğer yerlerinde olduğu gibi, makat etrafında da sorun fark edildiğinde, olabilecek hastalıklar daha kötüye gitmeden tedavi olmak için doktora başvurmanız önem taşır.

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