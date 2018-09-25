Anagold 24 Erzincanspor - Gazişehir Gaziantep FK maç sonucu: 2-1

24 Erzincanspor, 26. dakikada 10 kişi, 86. dakikada 9 kişi kaldığı maçta güçlü rakibi Gazişehir Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'ndan elemeyi başardı.

25 Eylül 2018, Salı 18:59
- A +

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında Anagold 24 Erzincanspor evinde ağırladığı Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup etti.

STAD: Atletizm Pist Sahası

HAKEMLER: Hakan Ceylan(x), Deniz Turgut(x), Baran Eraslan(x)

ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR: Timur(xx)-, Ufuk(xx),Sedat(xxx)(Dk.76 Mert x), Sadık(xx), Volkan(xx),Enes(xx), Muhammed(xxx)(Dk. 61 Hüseyin xx),Tolgahan(xx), Alper(xx)(Dk.46 Sabit xx), Burak(xx), Serkan(xxx)

GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK: Nihat(x)-,Mustafa(xx)(Dk.59 Gökhan), Jefferson(xx), Okan(xx), Kossi(xx), Muhammed Enes(x)(Dk.54 Oğulcan x), Femı(xx)(Dk.59 İgor xx), Saeifedın(x), Yusuf(xx), Ali(xxx), Bahadır(xx)

GOLLER: Dk.35 Sedat, Dk.51 Muhammed (Anagold 24 Erzincanspor) Dk.83 Oğulcan (Gazişehir Gaziantep FK)

KIRMIZI KARTLAR: Burak Dk.35, Ufuk Dk.89 (Anagold 24 Erzincanspor)

SARI KARTLAR: Timur (Anagold 24 Erzincanspor) Ali (Gazişehir Gaziantep FK)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.