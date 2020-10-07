Transferde her sezon geri planda kalan Anadolu takımları bu yaz coştu, öyle isimler ardı ardına geldi ki neredeyse büyük takımlar bile baka kaldı. Nuri Şahin, Biglia, Subotic, Chadli, Loic Remy ve çok daha fazlası... FANATİK, biten transfer dönemini derledi

Giuliano şampiyona geldi

Sezona büyük hayal kırıklığıyla başlasa da transferi en verimli geçiren takımlardan biri Başakşehir. Eksilen mevkilerini önemli yıldızlarla takviye eden İstanbul ekibi transferin son saatlerinde ise bombayı patlattı. Giuliano’yu kadrosuna kattı.

Medipol Başakşehir / Gelenler: Chadli (Anderlecht), Rafael (Lyon), Hasan Ali ( Fenerbahçe ), Mbombo (Celtic), Deniz Türüç (Fenerbahçe), Ravil Tagir (Altınordu), Giuliano (Al-Nasr)

Nuri Şahin bu kez geldi

Yıllarca manşetleri süsledi, adının Süper Lig’in devleriyle anılmadığı transfer dönemi olmadı. Nuri Şahin bu yaz sonunda geldi, ancak rotası İstanbul değil Antalya’ydı. Kırmızı-Beyazlılar, dünyaca ünlü Milli yıldızla 3 yıllık kontrat yaptı.

Fraport TAV Antalya / Gelenler: Nuri Şahin (W.Bremen), Sidney Sam (Altach), Edinaldo Gomes (Espanyol), Dever Orgill (Ankaragücü), Serdar Gürler (Huesca), Omar Imeri (Shkendija), Gökdeniz (Kocaelispor), Mert Yılmaz (Bayern Münih 2), Ali Eren İyican (Ankaraspor), G.Yılmaz (Samsunspor)

Gümrük şov yaptı

36 yıl aradan sonra geri dönen Karagümrük, transferin de ligin de gözdesi oldu. Kırmızı-Siyahlılar, Biglia ve Badou Ndiaye’yi kadrosuna katarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Zukanovic, Jimmy Durmaz, Mevlüt Erdinç ve Aatif gibi yıldızlar da köklü kulübün çatısı altında buluştu.

Karagümrük / Gelenler: Balkovec (Verona), Lucas Biglia (Milan), Aksel Aktaş (Kayseri), Salibur (Serbest), Badou N’Diaye (Stoke City-kiralık), Jimmy Durmaz ( Galatasaray ), Lichaj (Serbest), Enzo Roco ( Beşiktaş ), Mevlüt (Fenerbahçe), Zukanovic (SPAL), Vato (Locomotive), Viviano (Serbest), Aatıf (Serbest)

Ege'de Subotic fırtınası

Denizlispor forvette istediği yıldızlarla anlaşamadı, bombayı savunmada patlattı. Yeşil- Siyahlılar, Dortmund formasını 263 kez giyen Neven Subotic’i kadrosuna kattı.

Denizlispor / Gelenler: Cenk Gönen (Alanya), Bakalorz (Hannover), Angelo Sagal (Pachuca), Varela (Leganes), Mesanovic (M.Bloslevav), Pantilimon (N.Forrest), Sakıb Aytaç (Y.Malatya), Fabiano (Palmeiras), Subotic (Union Berlin), Özer Özdemir (Y.Malatya), Dossevi (Touluse)

Remy rüyası Rize’de gerçek oldu

Yıllarca Türkiye’den almadığı teklif kalmadı, herkes istedi, Rize getirdi. Loic Remy yeni sezonda Karadeniz ekibinin en büyük gol umudu olacak. Granda’dan ayrılan İsmail Köybaşı da Rize’nin önemli hamlelerinden biri.

Çaykur Rizespor / Gelenler: Loic Remy (Lille), Baiano (Maritimo), Emir Dilaver (D.Zagreb), Doğan Erdoğan (Trabzon), Yassine Meriah (Olimpiakos/Kasımpaşa), Kemal Rüzgar (Altınordu), Yasin Pehlivan (Gençlerbirliği), Michalak (Ankaragücü), Selim Ay (Konya), Donsah (Bologna), Andrade (Porto) İsmail Köybaşı (Granada), Onur Bulut (Alanyaspor), Murat Sağlam (Fenerbahçe), Jovancic (Kızılyıldız)

Fernandes Kayseri’de

Küme düşmenin kaldırılmasıyla lige tutunan Kayserispor bu kez işini sağlama aldı. Sarı- Kırmızılılar Aaron Lennon, Manuel Fernandes, Denis Alibec gibi birbirinden kaliteli isimleri renklerine bağladı. Attamah, Aziz Behiç, Muğdat Çelik gibi ligi iyi bilen oyuncular da takıma kazandırıldı.

Kayserispor / Gelenler: Ackah (Boavista), Avramovski (Vardar), İlhan Parlak (Ankaragücü), Kolovetsios (Panathinaikos), Manzala (Angers), Attamah (Başakşehir), İlhan Depe (Kasımpaşa), Muğdat Çelik (Gaziantep FK), Kanga (Angers), Aaron Lennon (Burnley), Denis Alibec (Astra Giurgiu), Fernandes (Krasnodar), Aziz Eraltay (Başakşehir)

Antep’in fıstığı Mirallas!

60 kez Belçika Milli Takımı forması giyen Mirallas yeni sezonda Gaziantep FK için mücadele edecek. Royal Antwerp’ten gelen 33 yaşındaki sağ kanat herkesi heyecanlandırdı.

Gaziantep FK / Gelenler: Andre Felipe (Gremio), Çağlar Şahin Akbaba (Bursa), Enver Cenk (Kayseri), Mirza (Galatasaray), Dicko (Hull City), Kozulj (Szczecin), Mirallas (R.Antwerp), Vetrih (Ç.Rize)

Babacar’lı Alanya!

Akdeniz ekibi Cisse, Fernandes, Welinton, Nsakala gibi birbirinden önemli isimleri kaybetti ama yerlerini daha iyileriye doldurdu. Davidson, Babacar, Bareiro daha şimdiden adlarından fazlasıyla söz ettirdi. 4. haftayı lider bitiren Alanya sezona damga vurmaya aday.

Alanyaspor / Gelenler: Davidson (V.Guimares), Alpay Çelebi, Ahmet Gülay, Fatih Aksoy (Beşiktaş), Efkan Bekiroğlu (1860 München), Bareiro (Monterrey), Moubandje (D.Zagreb), Berkan Kutlu (Sion), Çağrı Güney (Bursaspor), Babacar (Sassuolo), Ufuk Ceylan (Yeni Malatya)

Sivas’ın bombası Kayode

Gradel, Ninga, Fajr gibi Avrupa’nın bilinen oyuncularını kadrosuna katan Sivasspor’un en önemli transferi forvet hattına oldu. Kırmızı-Beyazlılar, geçen sezonu Antep’te geçiren Kayode’yi aldı.

Sivasspor / Gelenler: Jorge Felix (Piast Gliwice), Max Gradel (Toulouse), Kerem Atakan (Göztepe), Ninga (SCO Angers), Faycal Fajr (Getafe), Kayode (S.Donetsk), Robin Yalçın (Yeni Malatya)

Göztepeli Guilherme

Her transfer döneminde en az bir yıldıza imza attıran Göztepe bu kez sakindi. 9 oyuncuyu renklerine bağlayan Göz Göz’ün yenileri arasında en dikkat çeken isim Trabzonspor’dan gelen Guilherme oldu.

Göztepe / Gelenler: İrfan Can (Adanaspor), Cherif (HNK Gorica) , Brown Ideye (Aris), Kubilay Sönmez (Hatayspor), Burak Süleyman (Kocaeli), Burekovic (Ujpest), Balazs Megyeri (Atromitos), Nwobodo (Ujpest), Mihojevic (PAOK), Guilherme (Alvarenga)

Yıldız adayları Paşa’da

Transfer döneminde kadrosunu büyük ölçüde yenileyen Kasımpaşa, 11 isme imza attırdı. Paşa’nın transferlerinde yıldız denilebilecek özel bir isim yok. İstanbul ekibi yine kendi yıldızlarını kadro içinden çıkaracak.

Kasımpaşa / Gelenler: Kevin Varga (Debrecen), Yasin Dülger (Boluspor), Ertuğrul (Konyaspor), Feyzi Yıldırım (Eskişehir), Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği), Alan (St. Pölten), Jeanvier (Brentford), Erdem Canpolat (Schalke 04), Hadergjonaj (Huddersfield), Koomson (Brann), Hodzic (Fehervar)

Konyaspor’da hayal kırıklığı!

Transferin en eleştirilen takımlarından biri olan Konya taraftarını heyecanlandıracak bir hamle yapamadı. Bosna Milli Takım kalecisi Sehic, en dikkat çeken ismi oldu.

Konyaspor / Gelenler: Samuel Eduok (H.Split), Kravets (Dynamo Kyiv/Kayseri), Ahmet Çalık (Galatasaray), Sehic (Erzurum), Oğuz Kağan, Erten Ersu (Fenerbahçe), Adil Demirbağ (Adana Demir), Eray Birnican (Alanya), Cikalleshi (Akhisar), Musa Çağıran (Alanya)

Alper yine Sarı-Lacivert

Fenerbahçe’nin istenmeyen çocuğu Alper sonunda takımdan ayrıldı, ancak renkleri aynı kaldı. Fuat Çapa yönetiminde toplama bir takım yapan Ankaragücü’nün en flaş transferi Alper Potuk oldu.

MKE Ankaragücü / Gelenler: Alper Potuk (Fenerbahçe), Sarlija (Slaven Belupa), Şahverdi (E.Frankfurt), Erdi Dikmen (Keçiörengücü), Atakan Çankaya (Ankara), Mücahit Can (Konya), Bolingi (Antwerp), Adzic (Anderlecht), Diousse (Saint-Etienne), Idriz Voca (Luzern), Emre Güral (Türkgücü Münih), Borven (Rosenborg), Lukasoik (L.Gdansk), Endri Çekici (NK Olimpija)

Malatyalı Tetteh

Geçen sezonki kâbusu bu yıl yaşamak istemeyen Yeni Malatya da hızlıydı. Kadroya katılan birçok isim arasında en önemlisi ise Galatasaray’ın 2 yıl peşinden koştuğu Tetteh’ti.

Yeni Malatyaspor / Gelenler: Tetteh (Sparta Prag), Murat Akça (Giresun), Zeki Yavru (Denizli), Adem Büyük (Galatasaray), Topalli (Ballkani), Eray İşcan (Kayseri), Doğukan Emeksiz (Sarıyer), Kubilay (Bursa), Wallace (Lazio), Ertaç Özbir (Gençlerbirliği), Herrera (Talleres), Zuqui (Estudiantes), Cueva (Santos), Lukoki (Ludogorets), Semih Kaya (Sparta Prag), Olcay Şahan (Denizli)

Hatay’ın çileği Diouf

Tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükselen Hatayspor, Avrupa’nın önemli kulüplerinden kaliteli isimleri kadrosuna kattı. Bordo- Beyazlılar’ın en dikkat çeken transferi ise uzun yıllar adı Türk takımlarıyla anılan Stoke City’nin yıldızı Mame Diouf’tu.

Atakaş Hatayspor / Gelenler: Boupendza (Bordeaux), Ribeiro (Gil Vicente), Pablo Santos (Braga), Burak Can (Karlsruhe), Sackey (Alanya), Katranis (Saint Etienne), Mame Diouf (Stoke City), Munir Mohamedi (Malaga), Traore (Monaco), Billong (Benevento), David Akintola (Midtjylland)

Dadaş’ın Novikovas’ı!

Bir sezon aradan sonra Süper Lig’e geri dönen Erzurumspor’un imza attırdığı isimler arasında adı dünyaca ünlü bir isim yok. Ancak 4 haftalık performansıyla adından çok söz ettireceğe benzeyen isim Novikovas oldu. Legia’dan yıldız adayı şimdiden ışıldadı.

Erzurumspor / Gelenler: Fabien Farnolle, Mina, Donald ((Malatya), Novikovas (Legia Varşova), Kaan Kanak (Alanya), Teikeu (Sochaux), Boumal (Ural), Armando Sadiku (Levante), Ricardo Gomes (Sharjah)

Gençler sessiz sedasız

Başkent ekibi 7 ismi kadroya katarken, yıldız önerilerinden uzak kaldı, transfer dönemini sessiz sedasız tamamlandı.

Gençlerbirliği / Gelenler: Furman (Wisla Plock), Salih Dursun (Antalyaspor), Johansson (Panathinaikos), Mustafa Çeçenoğlu (Menemen), Murat Yıldırım (Y.Malatya), Diego (Antalya), Piris Motta (Flamengo)







