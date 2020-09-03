Garay Erzurum'a

Bir sezon aradan sonra Süper Lig’e geri dönen Büyükşehir Belediye Erzurumspor kadrosunu güçlendirmek için çalışmalar yaparken gündemine uzun süre konuşulacak bir transferi aldı: Ezequiel Garay...Mavi-Beyazlılar, Valencia’daki sözleşmesi sona eren ve bonservisini eline alan dünyaca ünlü stoperin menaceriyle iletişime geçti, teklifini iletti. Kariyerinde Real Madrid, Benfica ve Valencia gibi devlerin formasını terleten 33 yaşındaki stopere talip olan birçok takım var. Adı hemen hemen her transfer döneminde Süper Lig’in devleriyle de anılan oyuncu Türkiye fikrine sıcak.

İlk pozitif vaka

Erzurumspor’un Garay için yıllık 1.5 milyon Euro bonservis önerdiği ifade ediliyor. La Liga’da koronavirüs testi pozitif çıkan ilk oyuncu olarak kayıtlara geçen Garay’la İspanyol ekibi arasındaki sözleşme sona erdikten sonra yeni bir görüşmeyapılmamıştı. Erzurumspor taraftarını heyecandan havaya uçuran transferle ilgili önümüzdeki günlerde somut gelişmeler yaşanabilir

Subotic Denizli'ye

Transfer döneminde son olarak Şilili sol kanat oyuncubu Angelo Sagal’ı renklerine bağlayan Denizlispor, Bundesliga ekiplerinden Union Berlin’de forma giyen Neven Subotic’i transfer etmek için girişimlere başladı. Denizlispor’un Alman ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki Sırp stopere teklif yaptığı belirtildi. Yıldız oyuncuyla masaya oturan yönetimin anlaşma zemini aradığı kaydedildi. Teknik direktör Robert Prosinecki’nin tecrübelidefans oyuncusunu kadroda görmek istediği ifade edildi.

Muhteşem kariyer

Geçen sezon takımıyla 23 maça çıkan Subotic, 1 gol attı. Almanya’daki kariyerine Mainz ile başlayan ve daha sonra Borussia Dortmund’a transfer olan Subotic, burada 263 maçta forma giyip 18 gol attı. Sırp stoper, Dortmund’da 2’şer kez Almanya ligi, kupa ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşayarak efsane haline geldi. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Dortmund’dan ayrılmak zorunda kalan Subotic sonrasında Saint Etienne ve Union Berlin formalarını giydi.