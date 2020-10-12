Geçen sezonun flaş ekiplerinden biri olan Yiğidolar en değerli isimleri Mert Hakan Yandaş ile Emre Kılınç'ı kaybetmesine rağmen Anadolu'nun en değerli takımı oldu. Alman istatistik sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre 32.3 milyon Euro'luk değeriyle dikkat çeken Kırmızı-Beyazlılar'ı, 31.1'le Rize ve25.2 milyon Euro'yla Alanyaspor takip etti. Avrupa'da oynayacaklar Sivasspor sezona da iyi sayılabilecek bir başlangıç yaptı. 3 maçta 4 puan toplayan Kırmızı-Beyazlılar milli arada da TSYD Kupası'nı kazandı. Avrupa Kupaları'na direkt katılım bileti alan ve Kupa2'de mücadele edecek olan Yiğidolar her sezon üstüne koyarak ilerlemeyi hedefliyor.