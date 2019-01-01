Göztepe’de sol bek tamam

Sezonun ikinci yarısında üst sıralara oynamayı hedefleyen Göztepe, sol beki Adama Traore’yi bırakmama kararı aldı. Ligin 8. haftasında deplasmanda oynanan Kasımpaşa müsabakasında sol diz çapraz bağı kopan ve sezonu kapatan Fildişi Sahilli oyuncunun yeni sol bek gelse dahi sözleşmesinin askıya alınmayacağı bildirildi. Yoğun bir şekilde tedavisini sürdüren deneyimli futbolcunun tam olarak iyileşmesi halinde sezon sonunda bitecek sözleşmesinin de yenileneceği kaydedildi. Bu oyuncunun yerine mutlaka takviye yapacak olan Sarı- Kırmızılılar, Celtic’in 32 yaşındaki beki Emilio Izaguirre’de karar kıldı. Oyuncu ve kulübüyle anlaşıldı.

Kasımpaşa’dan geleceğe yatırım

Transfer harekatına başlayan Kasımpaşa, Sarpsbrog’dan Heintz’ın ardından bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Lacivert-Beyazlılar, Alman ekiplerinden Stuttgart’tan 1999 doğumlu genç sol kanat Azad Toptik’le her konuda anlaşma sağladı. Oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katan İstanbul ekibinin her iki transfere de devre arası kampı öncesinde imza attırması bekleniyor. Kasımpaşa, ayrıca Galatasaray’dan ayrılması gündeme gelen Eren Derdiyok’u da yeniden takıma kazandırmak düşüncesinde.

Kaan’ı Adana Demir kapıyor

Sezonun ikinci yarısında şampiyonluk hedefleyen Adana Demirspor’da gündem takviyeler. Güney ekibinin listesinde ise yine Süper Lig’den bir isim var. Aytemiz Alanyaspor’da istediği şansı bulamayan Kaan Kanak’la el sıkışıldığı öğrenildi. Lacivert-Mavililer, Akhisarspor’dan ayrılacağı konuşulan Bilal Kısa’yı da ara transfer döneminde kadrosuna katmak için çalışma içerisinde.

Malatya Djedje’nin peşinde

Ligin ikinci yarısına daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen Yeni Malatyaspor’da yönetim, çalışmalarını sürdürüyor. Sadık Çiftpınar’ın transferi için Beşiktaş ve Fenerbahçe ile görüşmelerine devam eden Malatyaspor’un gündemine, MKE Ankaragücü’nün Fildişli ön liberosu Brice Dja Djedje’yi aldığı iddia edildi. Brice Dja Djedje için henüz bir girişimde bulunulmazken, oyuncunun Ankaragücü’ndeki durumunun netleşmesinin beklendiği ifade edildi. Ankaragücü ile 2020’ye kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu, ilk yarıda 10 karşılaşmada forma giydi ve 840 dakika sahada kaldı.

Sivasspor’da Jeffren bombası

Robinho’yu satan ve kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan Yiğidolar’da gündeme flaş bir isim geldi. Barcelona altyapısından yetişen ve şu anda İsviçre’de Grasshoppers forması giyen Jeffren Suarez, Kırmızı- Beyazlı takıma çok yakın. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve uygun bir bonservise ayrılma imkanı bulunan 30 yaşındaki futbolcuyla büyük ölçüde anlaşma sağlandığı ifade edildi.

Robert Pich, Akigo oluyor

Süper Lig’de ikinci yarı maratonu öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Akhisarspor’un gündeminde birbirinden önemli isimler var. Ara transferde öncelikte stoper, santrfor ve ön libero alacak Akigo, Polonya ekibi Slask Wroclaw’ın Slovak golcüsü Robert Pich’e talip oldu. Oyuncuyla büyük ölçüde anlaşmaya varıldığı gelen haberler arasında. Yeşil-Siyahlılar, ayrıca Ankaragücü’nden Bifouma ile de yakından ilgileniyor.

Seleznov, Rize’ye bitiyor

Çaykur Rizespor’da transfer harekatı sürüyor. Kadrosuna mutlaka bir forvet kazandırmak isteyen Karadeniz ekibi gündemindeki en flaş isim Yevhen Seleznov’un transferine sona yaklaştı. Galatasaray’a gitmek istediği için Akhisar’da kadro dışı kalan Ukraynalı golcü, beklediği teklifi alamadı. Geçen sezon Ege ekibinde Okan Buruk’la kupa kaldıran başarılı forvet eski hocasından gelen teklifi kabul etti. 31 yaşındaki futbolcuyla her konuda el sıkışan Rize’nin Akhisar’la bonservis problemini çözerek transferi gerçekleştirmeyi planlıyor.