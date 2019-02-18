Anadolu Yıldızları-Kılıçaslan Yıldızspor: 6-3

Türkiye Kadınlar 3 Futbol Ligi 9. Grup'ta yer alan iki Kayseri ekibinin 8. hafta maçında Anadolu Yıldızları rakibi Kılıçaslan Yıldızspor'u 6-3 mağlup etti.

18 Şubat 2019, Pazartesi 12:43
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Anadolu Yıldızları-Kılıçaslan Yıldızspor: 6-3

Stat: Argıncık 1 Nolu

Hakemler: Şeyda Kayabalı xx, İzzet Samur xx, Bekir Kahraman xx

Saha Komiseri: Ceyhun Denli

Anadolu Yıldızları: Deniz Temel xx (Dk.50 Nazire Özel xx), Beyza Atalay xx, Büşra Tekik xx, Duygu Daldaban xx, Demet Akman xxx, İlayda Mimci xx, Yasemin Coşkun xxx (Dk.72 Rabia Kulaksız xx), Gizem Çetinkaya xxxx, Gizem Bozdemir xxxx, İkbal Bozdoğan xxx, Esma Atmaca xx

Kılıçaslan Yıldız: Ebru Nayman x, Fatma Şenses xx, İrem Eralp xx, Emine Topçu xx, Nur Birol xx, Dilan Özbey x, Şeyma Kılıç x, Rümeysa Yiter x, Yasemin Karakaya x, Ceyda Demir x, Nadiye Özdemir x (Dk.12 Melike Tokgöz x)

Goller: Dk.10 Demet Akman, Dk.28,55 Büşra Bozdemir, Dk.50,65 Gizem Çetinkaya, Dk.72 İkbal Bozdoğan (A.Yıldızları) Dk.13 Fatma Şenses, Dk.33 Emine Topçu, Dk.58 Nur Birol (K.A Yıldız)

İHA

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