Anadolu Oğuz’un peşinde

Süper Lig’in yeniden başlamasının ardından transfer çalışmaları da hız kazandı.

Önümüzdeki sezondan itibaren Türkiye Futbol Federasyonu yabancı sayısında düşüşe gitmeye hazırlanırken, yerli oyuncular kıymete bindi. Bu isimlerden biri de Oğuz Yılmaz... Özellikle kontratı bitecek oyunculara büyük ilgi gösterilirken, Denizlispor’un stoperinin adı Beşiktaş ve Trabzonspor’la anılmıştı.

Oğuz için Anadolu’dan da 3 kulübün ciddi şekilde devrede olduğu ortaya çıktı. Bu takımlar; Göztepe, Sivasspor ve Konyaspor. Lig biter bitmez boşa çıkacak olan 27 yaşındaki stoper, Denizlispor’da çok iyi bir sezon geçiriyor. Kararı lig sonrası Geçen yıl Denizlispor ile şampiyonluk yaşayıp, Süper Lig’e çıkan başarılı savunmacı, bu sezon 21 karşılaşmada forma giydi. Denizlispor Yönetimi’nin de mukavelesini uzatmak istediği Oğuz’un kesin kararını lig sonrası vereceği öğrenildi.