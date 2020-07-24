Anadolu Efes’ten tarihi tesislere veda

Türk basketbolunun lokomotif kulüplerinden Anadolu Efes, 38 yıllık Merter’deki tesislerine veda ediyor. 1982 yılında kurulan ve bugüne kadar binlerce gencin basketbol ile tanışmasını, uluslararası kupa ve organizasyonlarda Türkiye’yi başarıyla temsil etmesini sağlayan Merter’deki tesisler, Türk basketboluna değer katan antrenörler ve spor insanlarının da yetiştiği bir merkezdi. Türkiye ’nin takım sporları bazında kazandığı ilk kupa olan 1996 Koraç Kupası gibi Anadolu Efes ’in 1976 yılından bu yana elde ettiği tüm kupalar ise Merter Tesisleri’nden, Anadolu Efes Spor Kulübü’nün yeni evine taşınacak.

Lacivert-Beyazlılar’ın yeni tesislerle ilgili detaylı bilgilerin kısa süre içinde açıklanacağı kaydedildi.