Euroleague'de geçen yılki ritmini bulmayı başaran Anadolu Efes, sıralamada üst basamaklara tırmanışını 25. haftada da sürdürdü. Ligde verilen 1 haftalık aranın ardından önceki gün, Olympiakos'u ağırlayan Lacivert-Beyazlılar, Yunan ekibini müthiş bir savunma sonrası 23 sayı farkla 76-53 mağlup etmeyi başardı. 1 maç eksiği bulunan Anadolu Efes üst üste 3., toplamda da 14. galibiyetini aldı. Olympiakos galibiyetini değerlendiren coach Ergin Ataman özellikle de başarılı savunmaya değindi. Ataman şunları söyledi:

'Kendi skorumuzu bulamadık ama...'

“Hücumda birçok hata yaptık. Top kayıpları ile hızlı hücum sayıları bulmalarına olanak sağladık. Ancak hücumlarında çok iyi savunma yaptık. İkili oyunları iyi savunduk. Mükemmel savunma yaptık. Belki de EuroLeague ’de bu sezonki en iyi savunmamızı yaptığımızı düşünüyorum. Hücumda birçok boş şut kaçırdık, üçlük kaçırdık. Kimse yokken şutlar kaçırdık. O sebeple çok sayı atamadık, kendi skorumuzu bulamadık ama muazzam bir mücadele, muazzam bir savunma gösterdik".



