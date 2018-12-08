Anadolu Efes'ten kural hatası itirazı
Turkish Airlines EuroLeague'in 11. maç döneminde sahasında konuk ettiği Real Madrid'e 84-82 mağlup olan temsilcimiz Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, kural hatası yapıldığı ve maça itiraz edeceklerini açıklamıştı fakat pozisyonun yaşandığı sırada temsilcimizin imzalı itiraz başvurusunda bulunmadığı ortaya çıktı.
Turkish Airlines EuroLeague'in 11. maç döneminde temsilcimiz Anadolu Efes, sahasında İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk etti.
Temsilcimiz, karşılaşmadan 84-82 mağlup ayrılırken maç sonunda Ergin Ataman'dan "Bence hakemler çok kritik ve önemli kural hataları yaptılar. Kural hatası yaptılar. Dunston‘a teknik verdikten sonra şut saati kalan süreden başlamaları gerekiyordu. 4 saniye kalmıştı ama 14 saniyeden başlattılar. Buna itiraz ettik. “Hayır” dediler. Ne hayırı? Bu bir kural. EuroLeague’e maçın tekrarı için başvuracağız.." açıklaması geldi.
Üçüncü çeyreğin bitimine 3:16 kala gerçekleşen pozisyonda Anadolu Efes, pozisyona ilişkin itirazlarında haklı olsa da 69-54 üstün durumdaki temsilcimizin o an pozisyona yazılı olarak imzalı itiraz etmediği öğrenildi.
FANATİK ÖZEL