Turkish Airlines EuroLeague'in 11. maç döneminde temsilcimiz Anadolu Efes, sahasında İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk etti.

Temsilcimiz, karşılaşmadan 84-82 mağlup ayrılırken maç sonunda Ergin Ataman'dan "Bence hakemler çok kritik ve önemli kural hataları yaptılar. Kural hatası yaptılar. Dunston‘a teknik verdikten sonra şut saati kalan süreden başlamaları gerekiyordu. 4 saniye kalmıştı ama 14 saniyeden başlattılar. Buna itiraz ettik. “Hayır” dediler. Ne hayırı? Bu bir kural. EuroLeague’e maçın tekrarı için başvuracağız.." açıklaması geldi.

Üçüncü çeyreğin bitimine 3:16 kala gerçekleşen pozisyonda Anadolu Efes, pozisyona ilişkin itirazlarında haklı olsa da 69-54 üstün durumdaki temsilcimizin o an pozisyona yazılı olarak imzalı itiraz etmediği öğrenildi.

FANATİK ÖZEL