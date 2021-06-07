Anadolu Efes, Basketbol Süper Lig şampiyonluğuna ulaşırken son yıllarda çekiştiği Fenerbahçe Beko'ya büyük fark yaptı. Final serisinde rakibini 3-0 ile geçen Anadolu Efes, toplamda da 89 sayılık farka ulaştı. Ergin Ataman'ın ekibi Fenerbahçe Beko karşısında son 11 maçın 10 tanesini kazanırken 2018-19 sezonunda da finalde geçip şampiyon olmuştu

Anadolu Efes bu sezon Süper Lig'de oynanan 5 maçı da kazandı

Anadolu Efes bu sezon Fenerbahçe Beko ile Basketbol Süper Ligi'nde oynanan tüm maçları galip bitirdi. Normal sezonda rakibini 85-72 ve 88-84 yenen Anadolu Efes, final serisinde de 111-71, 95-73 ve 93-66'lık skorlarla galip geldi.





Finalde 89 sayı fark!

Anadolu Efes, final serisinde Fenerbahçe Beko’yu 3 maçta da farklı skorlarla mağlup etti. İlk maçta Fenerbahçe’yi 111-71 yenen lacivert-beyazlılar, ikinci müsabakada da sahadan 95-73 galip ayrıldı. Anadolu Efes, serinin son mücadelesinde Fenerbahçe’ye 93-66 üstünlük kurarak şampiyonluğa ulaştı

Final 1. maç: 111-71 (+40 sayı)

Final 2.maç: 95-73 (+22 sayı)

Final 3.maç: 93-66 (+27 sayı)

Toplam: 299-210 (+89 sayı)









Son 11 maçın 10'unu Anadolu Efes kazandı

İki takım arasında bu sezon oynanan beş lig maçında da Anadolu Efes galip gelirken Euroleague'de normal sezonun ilk maçını Fenerbahçe Beko 80-71 galip bitirdi. İkinci maçı ise Ergin Ataman'ın ekibi 106-74 kazandı

Geçen sezon lig yarıda kalırken Anadolu Efes rakibini 79-66 yendi. Euroleague'de yarıda kalırken normal sezonda 81-73'lük skorla yine kazanan Anadolu Efes oldu.

2019 yılındaki Cumhurbaşkanlığı Kupası maçını Anadolu Efes 79-74 kazanırken 2018-19 sezonu final son maçında 89-74 galip gelen Anadolu Efes, şampiyonluğa ulaşmıştı











