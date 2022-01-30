Anadolu Efes'te Fenerbahçe Beko maçı öncesi Ergin Ataman şoku!
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı öncesi son dakika haberi... Efes cephesi. kendileri açısından tatsız gelişmeyi duyurdu. Lacivert - Beyazlı ekip, üst solunum yolu enfeksiyonu yaşayan Ergin Ataman'ın Fenerbahçe Beko maçında yer almayacağını açıkladı.
Anadolu Efes, Ergin Ataman'ın üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle Fenerbahçe Beko karşılaşmasında takımının başında olamayacağını açıkladı. Ataman'ın koronavirüs testinin negatif çıktığı belirtildi.
Yapılan açıklamada "Başantrenörümüz Ergin Ataman yaşadığı üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle Fenerbahçe Beko müsabakasında takımımızın başında sahaya çıkamayacaktır. Kendisine tedbir amaçlı yapılan Covid-19 PCR testinin sonucunun negatif çıktığını kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.