Anadolu Efes, Ergin Ataman'ın üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle Fenerbahçe Beko karşılaşmasında takımının başında olamayacağını açıkladı. Ataman'ın koronavirüs testinin negatif çıktığı belirtildi.

Yapılan açıklamada "Başantrenörümüz Ergin Ataman yaşadığı üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle Fenerbahçe Beko müsabakasında takımımızın başında sahaya çıkamayacaktır. Kendisine tedbir amaçlı yapılan Covid-19 PCR testinin sonucunun negatif çıktığını kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.



