EuroLeague'de çift maçlı haftada Anadolu Efes, İspanya deplasmanında boy gösterdi. Önce Valencia'nın sahasına konuk olan ve yenilgiyle ayrılan Lacivert-Beyazlılar, İspanyol devi Barcelona'ya ise geçit vermedi. Partizan ve Maccabi'den sonra Valencia'yla birlikte üst üste 3 deplasmandır kaybeden Anadolu Efes, koç Jasikevicius önderliğindeki Barcelona karşısında ise dış sahadaki mağlubiyet serisini sonlandırdı. Efes, 13 Kasım'da Sinan Erdem'de yendiği Barça'yı taraftarı önünde de kazanmasına izin vermedi: 80-75. Bu sonuçla 19. maçta 10. galibiyetine uzanan Efes'te koç Ergin Ataman şunları söyledi:

'Kendimi iyi bir koç gibi hissediyorum'

"Son çeyreğin çok zor geçmesi normal, Barcelona harika bir takım. Son çeyrekte bazı hatalar yaptık ve kolay atışları kaçırdık, bu sayede Barcelona ritim bularak üst üste şutlar soktu. Yine de bizim için harika bir galibiyet oldu, bundan sonrası için hedeflerimize ulaşabileceğimizi gösterdik. Valencia‘ya karşı çok kötü kaybetmiştik ve takımın morali çok düşmüştü. O maçın ardından kendimi çok kötü bir koç gibi hissediyordum, artık kendimi çok iyi bir koç gibi hissediyorum. Basketbol böyle bir spor . Kaybettiğiniz zaman en kötüsü sizsiniz, kazandığınız zaman çok iyisiniz. Bu durum oyuncular için de geçerli, bu galibiyetten sonra öz güvenleri artacaktır".