Anadolu Efes'ten Bahçeşehir Koleji’ne farklı tarife: 67-93

Basketbol Süper Ligi 9. hafta maçında Anadolu Efes, deplasmanda Bahçeşehir Koleji’ni 93-67 mağlup etti ve ligdeki 8. galibiyetini aldı. Ev sahibi ekip 8. mağlubiyetini yaşadı.

25 Kasım 2019, Pazartesi 22:28 Son Güncelleme:
- A +
Anadolu Efes'ten Bahçeşehir Koleji’ne farklı tarife: 67-93

Basketbol Süper Ligi 9. hafta maçında Anadolu Efes, deplasmanda konuk olduğu Bahçeşehir Koleji'ni 93-67 mağlup etti. Bu sonuçla lacivert beyazlılar ligde 8. galibiyetini alırken, ev sahibi ekip 8. mağlubiyetini yaşadı.

Basketbol Süper Ligi 10. haftasında Anadolu Efes 2 Aralık Pazartesi günü saat 20.00’de evinde Galatasaray Doğa Sigorta ile karşı karşıya gelecek. Bahçeşehir Koleji ise 30 Kasım saat 15.15’te TEKSÜT Bandırma deplasmanına konuk olacak.

Salon: Akatlar

Hakemler: Mehmet Keseratar, Mehmet Serdar Ünal, Ali Köseoğlu

Bahçeşehir Koleji: Golden 12, Can Altıntığ, Mathiang 12, Perrantes 5, Muhammed Doğan Şenli 3, Hadi Özdemir 2, Altan Erol 2, Cevat Alper Özcan 2, Hardy 11, Johnson 15, Thomas Akyazılı 3

Anadolu Efes: Larkin 22, Doğuş Balbay 3, Simon 11, Singleton 7, Pleiss 6, Beaubois 3, Yiğitcan Saybir 11, Mustafa Kurtuldum 2, Tolga Geçim 14, Sertaç Şanlı 9, Buğrahan Tuncer 2, Ömer Can İlyasoğlu 3

1. Periyot: 18-18

Devre: 41-46

3. Periyot: 51-65

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...