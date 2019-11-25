Basketbol Süper Ligi 9. hafta maçında Anadolu Efes, deplasmanda konuk olduğu Bahçeşehir Koleji'ni 93-67 mağlup etti. Bu sonuçla lacivert beyazlılar ligde 8. galibiyetini alırken, ev sahibi ekip 8. mağlubiyetini yaşadı.
Basketbol Süper Ligi 10. haftasında Anadolu Efes 2 Aralık Pazartesi günü saat 20.00’de evinde Galatasaray Doğa Sigorta ile karşı karşıya gelecek. Bahçeşehir Koleji ise 30 Kasım saat 15.15’te TEKSÜT Bandırma deplasmanına konuk olacak.
Salon: Akatlar
Hakemler: Mehmet Keseratar, Mehmet Serdar Ünal, Ali Köseoğlu
Bahçeşehir Koleji: Golden 12, Can Altıntığ, Mathiang 12, Perrantes 5, Muhammed Doğan Şenli 3, Hadi Özdemir 2, Altan Erol 2, Cevat Alper Özcan 2, Hardy 11, Johnson 15, Thomas Akyazılı 3
Anadolu Efes: Larkin 22, Doğuş Balbay 3, Simon 11, Singleton 7, Pleiss 6, Beaubois 3, Yiğitcan Saybir 11, Mustafa Kurtuldum 2, Tolga Geçim 14, Sertaç Şanlı 9, Buğrahan Tuncer 2, Ömer Can İlyasoğlu 3
1. Periyot: 18-18
Devre: 41-46
3. Periyot: 51-65