Anadolu Efes’ten Ahmet Nur Çebi’ye 'geçmiş olsun' mesajı

Anadolu Efes Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Anadolu Efes Spor Kulübü ailesi olarak Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi’nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını büyük üzüntüyle öğrendik. Sayın Çebi başta olmak üzere Kovid-19 ile mücadele eden tüm Beşiktaşlı dostlarımıza ve vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.