İstanbul ekibi, "Anadolu Efes, EuroLeague'de sezonu tamamlamaya hazır" başlığıyla yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "A takım yöneticilerimize, antrenörlerimize, oyuncularımıza ve çalışanlarımıza yapılan COVID-19 testlerinin sonuçları kulübümüze bugün ulaşmış ve tüm test sonuçları negatif çıkmıştır. COVID-19 testleri yapılan tüm oyuncularımız, 2019-2020 sezonunun devamına hazır durumdadır. Kamuoyunun bilgisine sunar, COVID-19 testleri pozitif çıkan tüm vatandaşlarımıza da bir kez daha acil şifalar dileriz."

DHA