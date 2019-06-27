Geride kalan sezonda Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ni şampiyon olarak, EuroLeague'de ise final oynayarak tamamlayan Anadolu Efes'te Onuralp Bitim ile yollar ayrıldı.

Lacivert-Beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 20 yaşındaki basketbolcu ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, emekleri için Onuralp Bitim’e teşekkür edildi.