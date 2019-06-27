Anadolu Efes’te Onuralp Bitim ile yollar ayrıldı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde geride kalan sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve vakit kaybetmeden önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına başlayan Anadolu Efes, genç oyuncusu Onuralp Bitim ile yollarını ayırdığını açıkladı.

27 Haziran 2019, Perşembe 19:12
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Anadolu Efes’te Onuralp Bitim ile yollar ayrıldı

Geride kalan sezonda Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ni şampiyon olarak, EuroLeague'de ise final oynayarak tamamlayan Anadolu Efes'te Onuralp Bitim ile yollar ayrıldı.

Lacivert-Beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 20 yaşındaki basketbolcu ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, emekleri için Onuralp Bitim’e teşekkür edildi.

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