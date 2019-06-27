Anadolu Efes’te Onuralp Bitim ile yollar ayrıldı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde geride kalan sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve vakit kaybetmeden önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına başlayan Anadolu Efes, genç oyuncusu Onuralp Bitim ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Geride kalan sezonda Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ni şampiyon olarak, EuroLeague'de ise final oynayarak tamamlayan Anadolu Efes'te Onuralp Bitim ile yollar ayrıldı.
Lacivert-Beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 20 yaşındaki basketbolcu ile yolların ayrıldığı belirtildi.
Açıklamada, emekleri için Onuralp Bitim’e teşekkür edildi.
https://twitter.com/AnadoluEfesSK/status/1144267202822115328