Anadolu Efes'in son olarak ağustos ayında 2019 FIBA Dünya Kupası öncesi Fransa Milli Takımı ile hazırlık maçında görev yapan 31 yaşındaki basketbolcusu Adrien Moerman, uzun bir aradan sonra Maccabi FOX Tel Aviv maçıyla birlikte formasına kavuştu.

Moerman, ayak bileğindeki rahatsızlık nedeniyle ağustos ayında ameliyat edilmişti. Müsabakanın ilk çeyreğinde oyuna dahil olan Adrien Moerman’a lacivert-beyazlı taraftarlar büyük destek verdi.

Öte yandan, karşılaşmayı Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan ile Anadolu Efes’in eski oyuncularından Predrag Drobnjak da takip etti.