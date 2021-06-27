Anadolu Efes geride kalan sezonu rüya gibi geçirdi. Pandemi nedeniyle yarıda kalan önceki sezonun ödüllerini bu sezon alan Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes, hem THY Euroleague şampiyonu hem de Basketbol Süper Lig şampiyonu oldu.

Takımın yıldız isimlerinden Sırp oyun kurucu Vasilije Micic'in ise adı NBA takımları ile anılıyor. Micic'in ayrılması durumda bir başka yıldız guard Milos Teodosic'in adı gündeme geldi.

Sportando'nun derlediği ve İtalyan gazetesi Resto del Carlino'da yer alan habere göre Anadolu Efes, Vasilije Micic'in takımdan ayrılması durumunda yerine Virtus Bologna forması giyen bir başka Sırp guard Milos Teodosic'i transfer etmeyi düşünüyor. Teodosic'in kontratında, 10 Temmuz'a kadar geçerli olan 250 bin Euro'luk bir çıkış maddesi bulunuyor. (Ajansspor)

Teodosic, 2015-16 sezonun CSKA Moskova ile THY Euroleague şampiyonu olurken 2010 yılında MVP seçilmişti. 2020 yılında ULEB Avrupa Kupası'nda MVP (en değerli oyuncu) ödülüne sahip olan Teodosic, Sırbistan ile 2016 Olimpiyatlarında gümüş madalya kazanmıştı