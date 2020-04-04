Corona virüs salgını nedeniyle askıya alınmadan önce Turkish Airlines EuroLeague ve Basketbol Süper Ligi'nde lider durumda bulunan Anadolu Efes'in genel direktörü Alper Yılmaz, yaşanan sürece ilişkin TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, "Şu anda zor bir dönemden geçiyoruz. Biz de evde kalarak kendimizi izole etmeye çalışıyoruz" açıklamasını yaparken, takımla ilgili, "Şu anda ülkelerine dönen yabancı oyuncularımız var. 5 yabancı oyuncumuz ise burada. Takımda belirti gösteren kimse yok. Herkes evinde çalışıyor ancak tabii ki oynanan maçlar gibi olmuyor. Ama sağlıklarının iyi olduğunu biliyoruz" dedi.

Sürecin yarattığı ekonomik şartlarda maaş kesintisi olup olmayacağına yönelik soruya ise Yılmaz, "Oynanmayan maçlar ekonomik olarak sıkıntıya düşürecek gibi ancak şu anda öyle bir durum söz konusu değil. Avrupa Ligi oyuncu birliği ile konuşuyoruz ve hareketlerimizi de ona göre şekillendireceğiz" cevabını verdi.

Sezonun başlama tarihine ilişkin de düşüncelerini paylaşan Alper Yılmaz, "Sezona başlayacağımız tarih şu an net değil. Mayıs'ın ortasında gibi başlaması bir seçenek olursa, format değişiklikleri konuşulabilir ancak normal sezonun tamamının oynanması masada olan konu. Ama bunların hepsi sağlık durumuna göre belli olacak" ifadelerini kullandı.