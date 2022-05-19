Turkish Airlines EuroLeague Final Four’da Anadolu Efes, Yunanistan temsilcisi Olympiacos’u Micic'in son saniye basketiyle 77-74 mağlup ederek finale yükseldi. Attığı 21 sayıyla temsilcimizin kritik galibiyetinde önemli bir rol oynayan Shane Larkin, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

'22 numaralı adamım evinde şutu soktu'

Çok zorlu bir maçı geride bıraktıklarını vurgulayan Larkin, inişler çıkışlar yaşamalarına rağmen kazanmayı bildiklerini aktardı. Micic ve Elijah'a övgüler yağdıran yıldız basketbolcu, ''22 numaralı adamım evinde şutu soktu. Evinde daha iyi bir senaryo olamazdı. Harika bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Elijah da harika bir gece geçirdi. İlk Final-Four'unda inanılmaz bir katkı yaptı. Onun için çok mutluyum. Yeniden finaldeyiz. Şampiyon olmak istiyoruz, bunun için çalışacağız.'' dedi.







