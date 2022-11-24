Anadolu Efes Spor Kulübü, Forma Emekliliği uygulaması çerçevesinde kulüp efsanelerini onurlandırmaya devam ediyor. Anadolu Efes formasını 2017-2022 yılları arasında giyen ve üst üste iki kez kazanılan Turkish Airlines EuroLeague şampiyonlukları başta olmak üzere pek çok başarıda imzası olan Krunoslav Simon’un ikonik hale gelen 44 numaralı forması Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki yerini alacak.

Bu önemli tören, 1 Aralık 2022 Perşembe günü oynanacak Anadolu Efes - Olympiacos maçında gerçekleştirilecek ve Simon’un forması, Anadolu Efes’in efsane Başantrenörü Aydın Örs ve unutulmaz 7 numarası Petar Naumoski’nin ardından Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki yerini alacak.

Anadolu Efes forması ile 5 sezonda 8 kupa

Krunoslav Simon, Anadolu Efes’te forma giydiği 5 sezonda 2 Turkish Airlines EuroLeague Şampiyonluğu, 2 Basketbol Süper Ligi Şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası ve 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası olmak üzere ülkemizde kazanılabilecek tüm kupaları kazanarak Anadolu Efes’in tarihine adını yazdırdı.

Kulüp başarılarının yanında bireysel olarak da başarılar elde eden Simon, 2018 Türkiye Kupası ve 2019 Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda “En Değerli Oyuncu” ödüllerinin de sahibi oldu.

Simon, Malatya’nın “Fahri Hemşehrisi ”oldu

Anadolu Efes kariyeri boyunca 44 numaralı tercih eden Simon’a basketbolseverler kısa süre sonra “Malatyalı” diye seslenmeye başlamış, Malatya Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da 2021 yılında Krunoslav Simon’u Malatya’ya davet ederek, başarılı basketbolcuya “Fahri Hemşehri Beratı” takdim etmişti.