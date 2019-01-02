Anadolu Efes'te hedef 10. galibiyet

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 16. haftasında yarın evinde Bayern Münih’i ağırlayacak. Ligde son iki maçından mağlup ayrılan Efes’te hedef 10. galibiyetini almak.

02 Ocak 2019, Çarşamba 11:24
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Anadolu Efes'te hedef 10. galibiyet

THY Euroleague'in 16. haftasının perdesi yarın oynanacak Anadolu Efes - Bayern Münih maçıyla açılacak. Saat 20.30’da Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak kritik mücadelede Efes, Euroleague arenasındaki 10. galibiyetini almak için parkeye çıkacak. Ligde geride kalan 15 haftada Anadolu Efes 9 galibiyet 6 mağlubiyetle 5. sırada bulunurken, Alman temsilcisi Münih ise 8 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 6. sırada yer alıyor. Sezonun ilk haftasında oynanan mücadelede Anadolu Efes, rakibini Almanya deplasmanında 90-71 mağlup etmişti. 

İstatistiklerle iki takım 

Ligde Anadolu Efes 86.0 sayı ortalamasıyla mücadele ederken, Bayern Münih ise 80.5 sayı ortalamasıyla oynuyor. Efes'de R. Beabois 14.0 sayı ortalamasıyla takımının en iyisi olurken, Münih’de ise takımını sırtlayan isim 14.1’lik ortalamayla Derrick Williams oldu. 

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