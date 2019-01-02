THY Euroleague'in 16. haftasının perdesi yarın oynanacak Anadolu Efes - Bayern Münih maçıyla açılacak. Saat 20.30’da Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak kritik mücadelede Efes, Euroleague arenasındaki 10. galibiyetini almak için parkeye çıkacak. Ligde geride kalan 15 haftada Anadolu Efes 9 galibiyet 6 mağlubiyetle 5. sırada bulunurken, Alman temsilcisi Münih ise 8 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 6. sırada yer alıyor. Sezonun ilk haftasında oynanan mücadelede Anadolu Efes, rakibini Almanya deplasmanında 90-71 mağlup etmişti.

İstatistiklerle iki takım

Ligde Anadolu Efes 86.0 sayı ortalamasıyla mücadele ederken, Bayern Münih ise 80.5 sayı ortalamasıyla oynuyor. Efes'de R. Beabois 14.0 sayı ortalamasıyla takımının en iyisi olurken, Münih’de ise takımını sırtlayan isim 14.1’lik ortalamayla Derrick Williams oldu.