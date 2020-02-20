Anadolu Efes’te Ergin Ataman’ın kadro sıkıntısı

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Turkish Airlines EuroLeague’de yarın Bayern Münih ile yapacakları maç öncesi kadro kurmakta zorlandıklarını söyledi.

Ataman, sakat oyuncuların yanı sıra milli takımda 4 oyuncularının bulunduğunu ve bunun kendileri açısından sıkıntı oluşturduğunu dile getirdi.

A Milli Takım aday kadrosundan çıkarılan Shane Larkin’in yanı sıra Vasilije Micic’in de sakat olduğuna dikkati çeken Ataman, “Sakatlarımız var. Larkin ve Micic’in sakatlığı devam ediyor. Aynı gün milli maç var ve 4 oyuncumuz milli takıma çağrıldı. Bunlar olumsuz etkenler” dedi.