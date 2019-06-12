Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Final Serisi ikinci maçında sahasında konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 101-93 mağlup eden Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşadı.

Ataman, büyük bir heyecana sahne olan müsabakadan sonra galibiyet sevincini Lacivert-Beyazlı taraftarlarla paylaştı. Ayrıca Anadolu Efesli oyuncular, maçın ardından tek tek bütün tribünleri dolaştı.

Öte yandan karşılaşmanın bitiş düdüğüyle saha ortasında iki takım oyuncuları ve teknik heyeti arasında ufak bir gerginlik yaşandı. Araya diğer oyuncuların girmesiyle gerginlik büyümeden önlendi.